Николаев показал фото Королевой 30-летней давности

Музыкант Игорь Николаев решил поздравить с днем рождения певицу Наташу Королеву и сделал это необычным способом. Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото старого автомобиля, на капоте которого они были изображены вместе с Наташей Королевой в образах Дельфина и Русалки.

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Игорь Николаев напомнил, что песня появилась 30 лет назад, тогда же было сделано и фото. А сегодня Наташе Королевой исполнилось 47 лет.