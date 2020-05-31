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Николаев показал фото с Королевой 30-летней давности 

Екатерина Ёлкина 59 минут назад
Николаев показал фото Королевой 30-летней давности
Фото: РИА Новости
Музыкант Игорь Николаев решил поздравить с днем рождения певицу Наташу Королеву и сделал это необычным способом. Артист опубликовал на своей странице в Instagram фото старого автомобиля, на капоте которого они были изображены вместе с Наташей Королевой в образах Дельфина и Русалки.
@igor_nikolaev_music
Игорь Николаев напомнил, что песня появилась 30 лет назад, тогда же было сделано и фото. А сегодня Наташе Королевой исполнилось 47 лет.
Ранее "Рамблер" писал о том, блогер Лена Миро танком прошлась по актрисе Екатерине Климовой, которая опубликовала пикантное видео в Instagram.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Звёзды , Игорь Николаев , Екатерина Климова , Наташа Королева , Лена Миро , Дельфин
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