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Скандал вокруг материальной помощи российским звездам в период пандемии продолжает набирать обороты. Так, ранее о том, что артисты остались без заработка рассказал супруг певицы Наташи Королевой Тарзан и продюсер Иосиф Пригожин . Эти заявления вызвали острые обсуждения, а сейчас об этом высказалась телеведущая Ксения Бородина в stories в своем Instagram.

Так, девушка опубликовала ироничную картинку и прокомментировала сообщения о том, что "Артисты оказались в нищете из-за "короны".

"Я думаю, что это хайп и не более того! Помогать нужно только тем артистам, которые остались одни никому не нужные и умирают на пенсии в своих квартирах…", — написала она.