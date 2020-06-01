Скандал вокруг материальной помощи российским звездам в период пандемии продолжает набирать обороты. Так, ранее о том, что артисты остались без заработка рассказал супруг певицы Наташи Королевой Тарзан и продюсер Иосиф Пригожин. Эти заявления вызвали острые обсуждения, а сейчас об этом высказалась телеведущая Ксения Бородина в stories в своем Instagram.
Так, девушка опубликовала ироничную картинку и прокомментировала сообщения о том, что "Артисты оказались в нищете из-за "короны".
"Я думаю, что это хайп и не более того! Помогать нужно только тем артистам, которые остались одни никому не нужные и умирают на пенсии в своих квартирах…", — написала она.
@borodylia
Ранее "Рамблер" сообщал, как развивался конфликт продюсера Иосифа Пригожина и певца Сергея Шнурова на этой почве.