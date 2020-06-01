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Бледанс, несмотря на самоизоляцию, вырвалась на море 

Диана Товсепова 2 часа назад
Актрисе и ведущей Эвелине Бледанс, несмотря на ограничительные меры в стране, удалось отправиться на российский курорт. В частности, актриса вырвалась на черноморское побережье в Крыму и была очень счастлива.
Так, звезда прибыла в Крым, но предупредила поклонников, что это не отпуск, а командировка от госучреждения. При этом она отметила, что приехать сюда даже по работе можно только в том случае, если имеешь здесь собственность.
«Как же я благодарю судьбу, за подарки, которые она мне преподносит!…
Счастье оказаться в море первыми. Ведь никто еще не купался», — писала она в своем Instagram о том, что уже успела даже искупаться в море.
Подписчики отреагировали на новость от Эвелины по -разному, но в большинстве своем писали о том, что очень завидуют актрисе, которая смогла отвлечься от пандемии.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Сергей Шнуров иронизирует над "голодающими" российскими звездами.
Женский форум 9
Звёзды , Видео , Эвелина Бледанс , Сергей Шнуров
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