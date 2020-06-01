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Сенчукова и Рыбин уволили прислугу в своем особняке 

Диана Товсепова 45 минут назад
Певец Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова ранее сообщали о том, что остались практически без средств к существованию из-за пандемии и ограничительных мер. Тогда у звездной пары нашлись заботливые друзья, которые помогли им в трудной ситуации, однако им все же пришлось пойти на крайние меры.
Так, супруги признались, что были вынуждены уволить часть персонала в своем большом доме площадью в 600 квадратных метров. В таком доме они управляться сами не могли, поэтому пользовались услугами помощников, однако в такой критический момент их все же пришлось уволить.
По данным СМИ, у супругов есть еще и небольшой бизнес, сотрудники которого также остались без работы. При этом Виктор Рыбин рассказал, что у них теперь не так много необдуманных трат, как раньше. И если в прошлом Наталья привозила из магазина по 18 сумок, то теперь шоппинг выглядит иначе.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как Сергей Шнуров снова унизил "голодных" российских звезд.
Женский форум 13
Звёзды , Видео , Виктор Рыбин , Сергей Шнуров , Наталья Сенчукова
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