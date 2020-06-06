Американская модель Морган Осман поражает поклонников своей яркой внешностью и формами. "Рамблер" собрал галерею снимков горячей брюнетки.

Морган Осман 30 лет, и она живет в Лос-Анджелесе. В Instagram-аккаунте модели 619 тысяч подписчиков. Она делится снимками роскошной жизни, фото в нижнем белье и купальниках. Поклонники считают фигуру модели идеальной и восхищаются ее внешними данными. При этом сама девушка не скрывает, что прибегала к пластическим операциям.