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Американская модель показала пикантное фото 

Анастасия Иванова 1 час назад
Американская модель Морган Осман поражает поклонников своей яркой внешностью и формами. "Рамблер" собрал галерею снимков горячей брюнетки.
Морган Осман 30 лет, и она живет в Лос-Анджелесе. В Instagram-аккаунте модели 619 тысяч подписчиков. Она делится снимками роскошной жизни, фото в нижнем белье и купальниках. Поклонники считают фигуру модели идеальной и восхищаются ее внешними данными. При этом сама девушка не скрывает, что прибегала к пластическим операциям.
Модель известна своим романом с немецким модельером Филиппом Плейном. Расставание было громким: звезда модной индустрии подал в суд на Морган Осман за клевету.
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Звёзды , Фото , Филипп Плейн
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