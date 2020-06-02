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Стали известны подробности трат экс-самой молодой миллиардерши 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Стало известно, куда ушли деньги экс-миллиардерши
Фото: @kyliejenner
Модель и бизнесвумен Кайли Дженнер лишили звания самой молодой миллиардерши в мире. Стало известно, на что она потратила свои деньги. Об этом сообщает Page Six.
Как сообщает издание, миллиардерша тратила свое состояние на недвижимость и частные самолеты. Так, перед пандемией коронавируса на день рождение своей дочери она купила самолет Global Express Jet стоимостью от 50 до 70 миллионов долларов (пять миллиардов рублей). Внутри суда были поставлены надувные замки и аттракционы в тематике мультфильма "Холодное сердце".
Еще 36,5 миллиона долларов (два миллиарда рублей) Дженнер потратила на поместье в Калифорнии. Еще 15 миллионов долларов (один миллиард рублей) ушли на участок земли рядом с ее домом в Лос-Анджелесе. Согласно информации Page Six, там звезда планирует построить еще один дом.
Модель купила еще один участок рядом с домом своей матери Крис Дженнер, который объелся ей в 3,25 миллиона долларов (240 миллионов рублей).
Согласно оценкам издания, за последний год Кайли Дженнер потратила 130 миллионов долларов (около 10 миллиардов рублей).
Ранее "Рамблер" сообщал, что самую молодую миллиардершу в мире лишили этого статуса из-за того, что она врала о своих доходах.
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Звёзды , Крис Дженнер
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