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«Ты нажилась на деградации!»: дочь Успенской нелестно высказалась в адрес матери 

Мира Маркина 4 часа назад
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь нелестно высказалась в адрес матери.
В своем Instagram девушка, которая проживает сейчас в США вместе со своим отцом, написала большой пост о том, что она не намерена прислушиваться к нравоучениям пользователей соцсети. Плаксина сообщила, что ей нередко пишут с "фейковых" аккаунтов, боясь показать свои настоящие лица. Таких людей Татьяна назвала трусами.
Помимо этого, дочь звезды добавила, что в России часто убивают гениев. В подтверждение своих слов она вспомнила Бродского, Ахматову, Пастернака и других писателей. По мнению девушки, в данный момент обезличенная толпа, частью которой является ее мать, манипулирует шоу-бизнесом (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):
«Мы лучше умрем, чем продадимся как вы. Аминь. Жертве затыкают рот! В смысле? Ты соучастница преступления мама. Ты одна из вершин. Ты же королева. Ты нажилась на деградации!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Успенская рассказала о смерти близких от COVID-19.
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Любовь Успенская
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