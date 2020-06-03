Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь нелестно высказалась в адрес матери.

В своем Instagram девушка, которая проживает сейчас в США вместе со своим отцом, написала большой пост о том, что она не намерена прислушиваться к нравоучениям пользователей соцсети. Плаксина сообщила, что ей нередко пишут с "фейковых" аккаунтов, боясь показать свои настоящие лица. Таких людей Татьяна назвала трусами.

Помимо этого, дочь звезды добавила, что в России часто убивают гениев. В подтверждение своих слов она вспомнила Бродского, Ахматову, Пастернака и других писателей. По мнению девушки, в данный момент обезличенная толпа, частью которой является ее мать, манипулирует шоу-бизнесом (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.):