Как изменились любимые певицы 90-х 

Видео рассказывает, как изменились российские певицы, которых в девяностые буквально носили на руках. В те годы отечественный шоу-бизнес бурно развивался, и чуть ли не ежедневно на сцене появлялись новые исполнительницы. Правда, если одни с годами исчезли, другие по-прежнему активно работают и радуют поклонников концертами. Однако почти все они разительно изменились внешне. Какими стали те, кого боготворили четверть века назад?