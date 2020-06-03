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Как изменились любимые певицы 90-х 

Елена Красовская 3 часа назад
Видео рассказывает, как изменились российские певицы, которых в девяностые буквально носили на руках. В те годы отечественный шоу-бизнес бурно развивался, и чуть ли не ежедневно на сцене появлялись новые исполнительницы. Правда, если одни с годами исчезли, другие по-прежнему активно работают и радуют поклонников концертами. Однако почти все они разительно изменились внешне. Какими стали те, кого боготворили четверть века назад?
Ранее «Рамблер» рассказывал, что влюблённого в Волочкову бизнесмена судили за мошенничество.
Звёзды , Видео , Красота
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