Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как случайная встреча привела к большой любви 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как встретились певица Роксана Бабаян и актёр Михаил Державин. Они познакомились случайно, но после стали мужем и женой и прожили почти сорок лет вплоть до момента ухода Михаила из жизни. Смерть супруга подкосила Роксану, но она сумела оправиться и вернуться к активной жизни. На днях Бабаян отпраздновала 74-летие, но возраст не мешает ей работать. Как сейчас живёт певица, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что фанаты раскритиковали лицо перспективной российской модели.
Звёзды , Видео , Любовь , Михаил Державин , Роксана Бабаян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ни копейки денег себе не возьму»
«Ни копейки денег себе не возьму»
Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы
Дакота чуть не стала жертвой серийного убийцы
Британка заявила о готовности умереть от солнца
Британка заявила о готовности умереть от солнца
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Официантка разбогатела на продаже фото в бикини
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Назван продукт, который подделывают чаще всего
20:01
Назван продукт, который подделывают чаще всего
Еда
Как случайная встреча привела к большой любви
03:17
Как случайная встреча привела к большой любви
Звёзды Любовь
Как устранить засор в раковине за минуты
02:50
Как устранить засор в раковине за минуты
Дом и сад
Как изменились любимые певицы 90-х
04:02
Как изменились любимые певицы 90-х
Звёзды Красота
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
09:31
Звездные пары, не пережившие совместную самоизоляцию
Звёзды Любовь
Звезды, страдающие от диабета
02:50
Звезды, страдающие от диабета
Звёзды Здоровье
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
03:01
Похудевшая звезда КВН снова поправилась
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение