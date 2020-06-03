Как случайная встреча привела к большой любви 

Смотрите видео и узнайте, как встретились певица Роксана Бабаян и актёр Михаил Державин. Они познакомились случайно, но после стали мужем и женой и прожили почти сорок лет вплоть до момента ухода Михаила из жизни. Смерть супруга подкосила Роксану, но она сумела оправиться и вернуться к активной жизни. На днях Бабаян отпраздновала 74-летие, но возраст не мешает ей работать. Как сейчас живёт певица, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что фанаты раскритиковали лицо перспективной российской модели.