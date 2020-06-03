Девушка показала свои танцы и прославилась 

Эддисон Рае — псевдоним Эддисон Истерлинг, блогера из США, которая покорила всех своими танцами. "Рамблер" рассказывает, как танцы девушки привели ее к популярности.

Молодые люди со всего мира перешли в новую социальную сеть TikTok, где снимают короткие видео. Это могут быть смешные ситуации из жизни, но популярнее всего становятся танцы.

Эдисон Рае стала одним из первопроходцев в этой социальной сети и начала снимать большое количество видео с необычными движениями. Так, ее заметили, а потом она стала популярна.

Сейчас у девушки 43 миллиона подписчиков в TikTok и 18 миллионов подписчиков в Instagram. Благодаря своей аудитории Эддисон зарабатывает. За рекламные посты она получает от 5 до 13 тысяч долларов (от 300 до 900 тысяч рублей). По подсчетам СМИ, за год она зарабатывает около миллиона долларов.