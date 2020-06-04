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Миро раскритиковала Семенович 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Анька толстая и станет еще массивнее»
Фото: @ann_semenovich
Блогер Лена Миро раскритиковала певицу Анну Семенович в своем Telegram-канале. Она прокомментировала решение звезды попробовать голодание.
В своем Instagram-аккаунте Семенович опубликовала видео, в котором рассказала, что четыре дня ничего не ела под присмотром врача.
"Я чувствую, как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине, и успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной. Раньше я прям засаливала продукты, использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу", — подписала видео певица.
Блогер Лена Миро высказалась, что Семенович по бартеру рекламирует клинику для похудения, но результата не будет.
"Анька толстая и станет еще массивнее. Престарелая женщина 4 дня голодала, а теперь попробовала кисель. На весах — минус 3 кг, что Анька считает победой. Победы, конечно, тут нет никакой", — считает Миро.
По мнению блогера, из-за голодания организм, наоборот, увеличивает жировые запасы.
"На выходе из голодовки человек становится еще жирнее, чем был. Шел 2020 год, а некоторые так и продолжают тупить: чтобы похудеть, не жрут", — написала Миро.
Она посоветовала для уменьшения веса есть чаще, но тратить больше калорий.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро пристыдила Светлану Бондарчук.
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