Все новости на карте

Блогер Лена Миро раскритиковала певицу Анну Семенович в своем Telegram-канале. Она прокомментировала решение звезды попробовать голодание.

В своем Instagram-аккаунте Семенович опубликовала видео, в котором рассказала, что четыре дня ничего не ела под присмотром врача.

"Я чувствую, как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине, и успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной. Раньше я прям засаливала продукты, использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу", — подписала видео певица.

Блогер Лена Миро высказалась, что Семенович по бартеру рекламирует клинику для похудения, но результата не будет.

"Анька толстая и станет еще массивнее. Престарелая женщина 4 дня голодала, а теперь попробовала кисель. На весах — минус 3 кг, что Анька считает победой. Победы, конечно, тут нет никакой", — считает Миро.

По мнению блогера, из-за голодания организм, наоборот, увеличивает жировые запасы.

"На выходе из голодовки человек становится еще жирнее, чем был. Шел 2020 год, а некоторые так и продолжают тупить: чтобы похудеть, не жрут", — написала Миро.

Она посоветовала для уменьшения веса есть чаще, но тратить больше калорий.