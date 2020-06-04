«Займись лучше фотошопом своей злой морды»

По мнению телеведущей, в американском обществе нет проблем с расизмом.

"Назвать Америку страной, где процветает расизм, у меня язык не повернется", — заявила Бородина.

Миро высказалась, что ведущая "Дома-2" один раз на неделю съездила в Америку и теперь решила, что знает все об этой стране.

"Необразованная хамка решила порассуждать на самую больную, на самую остроугольную тему во всей американской истории: на тему расовых взаимоотношений в американском обществе".

По мнению блогера, Бородина не имеет права делать такие заявления, поскольку там не родилась и не жила. Кроме того, она не знает ни истории, ни культуры Америки.

"Бородина не имеет ни малейшего морального права делать заявления о том, как хорошо живется в США афроамериканцам. Она — белая женщина, живущая в России. Она не знает, не может знать! каково это — быть чернокожим в Америке".

Миро написала, что Бородиной не нужно лезть в вопросы общества и политики, а стоит продолжить заниматься фотошопом.