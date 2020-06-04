«Займись лучше фотошопом своей злой морды»

Блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ксению Бородину. Она прокомментировала ее высказывание о расизме в США.
По мнению телеведущей, в американском обществе нет проблем с расизмом.
"Назвать Америку страной, где процветает расизм, у меня язык не повернется", — заявила Бородина.
Миро высказалась, что ведущая "Дома-2" один раз на неделю съездила в Америку и теперь решила, что знает все об этой стране.
"Необразованная хамка решила порассуждать на самую больную, на самую остроугольную тему во всей американской истории: на тему расовых взаимоотношений в американском обществе".
По мнению блогера, Бородина не имеет права делать такие заявления, поскольку там не родилась и не жила. Кроме того, она не знает ни истории, ни культуры Америки.
"Бородина не имеет ни малейшего морального права делать заявления о том, как хорошо живется в США афроамериканцам. Она — белая женщина, живущая в России. Она не знает, не может знать! каково это — быть чернокожим в Америке".
Миро написала, что Бородиной не нужно лезть в вопросы общества и политики, а стоит продолжить заниматься фотошопом.
"Вместо того, чтобы делать до ужаса — просто до ужаса! — нелепые заявления на общественно-политические темы, займись лучше фотошопом своей злой, потасканной морды. Это у тебя получается хорошо".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Миро раскритиковала Семенович.