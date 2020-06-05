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Зачем Жигунов завел роман с копией Заворотнюк 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте об очередном повороте в жизни актёра и режиссёра Сергея Жигунова. В двухтысячных о Сергее заговорили все, но причиной стали не роли, а роман с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня». Из-за любви к Анастасии Заворотнюк Жигунов даже бросил жену, с которой прожил два десятка лет. Но роман с Заворотнюк быстро завершился, Сергей вернулся к супруге и даже женился на ней повторно. Однако недавно стало известно, что он снова нашёл другую, причём избранница невероятно похожа на Заворотнюк. Что заставило Сергея опять уйти из семьи?
Ранее «Рамблер» сообщил, что солист «Иванушек» рассказал о тайной связи с Фриске.
Звёзды , Видео , Любовь , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк
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