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У звездных красоток появилась новая поза-тренд без одежды 

Диана Товсепова 4 часа назад
Тренды в Сети сменяются слишком быстро. Еще недавно все модели и звезды фотографировались на веб-камеры своих ноутбуков или устраивали фотосессии через FaceTime, но сейчас у них появилась новая любимая поза.
Конечно, такая любовь связана с тем, что наступило лето. И хоть оно в этом году карантинное, многим все же удается погреться на солнышке. Конечно, делать это следует в пикантном бикини. А фотографироваться девушки решили обязательно со спины и с поднятыми вверх руками.
Такие снимки собирают десятки тысяч лайков, а тренд расходится по Сети. Модели, певицы, звезды реалити-шоу — "Рамблер" отыскал законодателей этой моды.
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