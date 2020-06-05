Тренды в Сети сменяются слишком быстро. Еще недавно все модели и звезды фотографировались на веб-камеры своих ноутбуков или устраивали фотосессии через FaceTime, но сейчас у них появилась новая любимая поза.

Конечно, такая любовь связана с тем, что наступило лето. И хоть оно в этом году карантинное, многим все же удается погреться на солнышке. Конечно, делать это следует в пикантном бикини. А фотографироваться девушки решили обязательно со спины и с поднятыми вверх руками.

Такие снимки собирают десятки тысяч лайков, а тренд расходится по Сети. Модели, певицы, звезды реалити-шоу — "Рамблер" отыскал законодателей этой моды.