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Выяснилось, что у Кокшенова была тайная жена 

Диана Товсепова 4 часа назад
Выяснилось, что у Кокшенова была тайная жена
Фото: Кадр из фильма
Выяснилось, что у скончавшегося недавно актера Михаила Кокшенова был тайный брак с художницей Аллой Шавыриной. Об этом рассказала его вторая жена Елена Кокшенова в программе "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
"Воспоминания плохие у него были о ней. Но штамп в паспорте стоял. Его законная жена была Шавырина. И дочка законная Марья Михайловна Кокшенова от нее…", — рассказала она.
Она также рассказала, что Михаил не сразу захотел вписать дочь от первого брака Алевтину Вокрош в паспорт.
"Дочь Алевтину он позже вписал в паспорт. Лет 14 ей уже было. Ее собственное поведение не особо хорошее. За последние три года она ни разу не позвонила ему. Вот пока он болел…", — объяснила женщина.
Напомним, что в последние годы актер тяжело болел из-за перенесенного инсульта.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актриса Татьяна Васильева высказалась о скандале на похоронах Кокшенова.
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Звёзды , Алевтина Вокрош , Михаил Кокшенов , Татьяна Васильева , НТВ
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