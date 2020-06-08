«Люди не знают правды»: дочь Башарова об отце

В последнее время об актере Марате Башарове больше говорят в контексте его непростых отношений с семьей, нежели его профессиональной деятельности. Так, уже давно ходят слухи о его жестокости: первая официальная жена Екатерина Архарова обвинила его в рукоприкладстве во время развода, а затем о подобном поведении рассказала другая его экс-супруга Елизавета Шевыркова

По ее словам, Башаров избил ее во время беременности, а однажды на глазах у сына сломал ей нос и палец.

Причем сам не отрицает, что бил жен, но их рассказов о себе не слушает. Сейчас его даже захотели лишить Государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Татарстана.

Однако сейчас о Башарове высказалась его 15-летняя дочь Амелия от бывшей гражданской супруги Елизаветы Круцко . Об этом она рассказала на передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.