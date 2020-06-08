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«Люди не знают правды»: дочь Марата Башарова впервые рассказала об отце 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Люди не знают правды»: дочь Башарова об отце
Фото: globallookpress.com
В последнее время об актере Марате Башарове больше говорят в контексте его непростых отношений с семьей, нежели его профессиональной деятельности. Так, уже давно ходят слухи о его жестокости: первая официальная жена Екатерина Архарова обвинила его в рукоприкладстве во время развода, а затем о подобном поведении рассказала другая его экс-супруга Елизавета Шевыркова.
По ее словам, Башаров избил ее во время беременности, а однажды на глазах у сына сломал ей нос и палец.
Причем сам не отрицает, что бил жен, но их рассказов о себе не слушает. Сейчас его даже захотели лишить Государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Татарстана.
Однако сейчас о Башарове высказалась его 15-летняя дочь Амелия от бывшей гражданской супруги Елизаветы Круцко. Об этом она рассказала на передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ.
«Я хочу сказать, что мой папа — просто прекрасный человек, прекрасный актер и прекрасный отец. Я его люблю очень сильно. Его поливают грязью не за правдивую историю. Люди не знают настоящей правды. Хочу обратиться к Лизе и Кате. Вспомните, как много всего хорошего делал вам мой папа. И сейчас просто снова начать топить, делать больно, поливать грязью снова… Зачем это все надо? Будьте добрее и будьте счастливы, живите своей жизнью», — рассказала Амелия.
Ранее «Рамблер» сообщал, как Башаров нападал на жену во время беременности.
Видео дня. Герои «Фабрики звезд», так и не ставшие звездами
Женский форум 3
Звёзды , Екатерина Архарова , Елизавета Шевыркова , Елизавета Круцко , Марат Башаров , НТВ
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