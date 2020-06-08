«Что общего у этих двух людей, кроме загула»

Нино Нинидзе написала, что она вместе с сыном ищет новое жилье. Из-за этого в Сети решили, что пара рассталась. По мнению Миро, они и раньше не жили вместе. Виторган и Нинидзе встречаются, чтобы выпить, заняться любовью и пофотографироваться.

Блогер написала, что пара сошлась на фоне стресса от развода с бывшими супругами.

"Совершенно очевидно было с самого начала, что пара Виторган-Нинидзе не просуществует долго. У обоих любовников был тяжелый разрыв… В этом стрессе любовнички и встретились. Им нужно было забыться, пережить развод, спрятаться от эмоций, и они успешно сделали это друг в друге", — считает Миро.

Она добавила, что отношения Виторгана и Нинидзе будут временными. Их ничего не объединяет, кроме "гулянок".