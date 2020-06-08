Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко заявил, что у Анастасии Волочковой есть проблемы с алкоголем. Мужчина утверждает, что у него были отношения с балериной в 2014 году. Он принял участие в передаче "Прямой эфир".

По словам бизнесмена, Волочкова каждый день выпивала, когда они жили в особняке в элитном поселке на окраине Москвы.

"Когда она просыпается, то часто идет в ресторан. На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день. Я пытался ее ограничивать, но у меня ничего не выходило. Для нее алкоголь был на первом месте", — рассказал Фоменко.

Кроме того, мужчина заявил, что балерина ждала от него ребенка, и сейчас он хочет узнать, где он.