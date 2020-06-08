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Бывший возлюбленный Волочковой заявил о ее любви к алкоголю 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Прикладывалась она ежедневно, каждый день»
Фото: @volochkova_art
Бизнесмен из Твери Владислав Фоменко заявил, что у Анастасии Волочковой есть проблемы с алкоголем. Мужчина утверждает, что у него были отношения с балериной в 2014 году. Он принял участие в передаче "Прямой эфир".
По словам бизнесмена, Волочкова каждый день выпивала, когда они жили в особняке в элитном поселке на окраине Москвы.
"Когда она просыпается, то часто идет в ресторан. На столе у нее сразу ром. Прикладывалась она ежедневно, каждый день. Я пытался ее ограничивать, но у меня ничего не выходило. Для нее алкоголь был на первом месте", — рассказал Фоменко.
Кроме того, мужчина заявил, что балерина ждала от него ребенка, и сейчас он хочет узнать, где он.
"Настя хотела семьи, хотела замуж, хотела ребенка. Когда зашла речь о том, что «у меня задержка», я ее просил завязать с алкоголем. Этого она не делала совершенно. Она заметно стала поправляться. Видно было, можно же определить, прям живот".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Навка показала свой завтрак и шокировала подписчиков.
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