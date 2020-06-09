«Мерзкие воспоминания»: Фадеев жалуется на Serebro

Известный российский продюсер Максим Фадеев ответил на вопрос о группе Serebro. Накануне он показал видео с песней "На ветру" в исполнении певицы Маши Вебер. В подписи к видео он отметил:

"Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!"

В комментариях к видео продюсера спросили, не планирует ли он воссоздать группу Serebro, которую когда-то распустил. Продюсер не оставил вопрос незамеченным и ответил, что этого не будет никогда.