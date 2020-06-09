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«Мерзкие воспоминания»: Фадеев пожаловался на Serebro 

Екатерина Ёлкина 4 часа назад
«Мерзкие воспоминания»: Фадеев жалуется на Serebro
Фото: @fadeevmaxim
Известный российский продюсер Максим Фадеев ответил на вопрос о группе Serebro. Накануне он показал видео с песней "На ветру" в исполнении певицы Маши Вебер. В подписи к видео он отметил:
"Слава Богу, что теперь я могу позволить себе писать песни тому, кому я хочу, и когда я хочу. Ура!"
В комментариях к видео продюсера спросили, не планирует ли он воссоздать группу Serebro, которую когда-то распустил. Продюсер не оставил вопрос незамеченным и ответил, что этого не будет никогда.
"Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!", — заявил он.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь Ефремова резко высказалась о пьяном ДТП отца.
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