«Мы спасем от вашей пьяной езды тысячи жизней!»

Блогер объяснила, почему некоторые люди пытаются оправдать известного актера. По ее словам, каждый из них мог бы оказаться на его месте.

"Ну, а чего? Ребята любят и выпить, и закусить. А потом сесть за руль — почему бы и нет? И если общество, все мы — наконец! — дадим отпор известным людям, осудив их непотребство, то следующим на месте Миши может оказаться любой из них — известный, влиятельный, денежный!", — отметила Миро.

Блогер обратила внимание на то, что наказание для Ефремова станет показательным не только для известных личностей, но и для простых людей, которые прежде будут думать, садиться ли садиться ли за руль в состоянии опьянения.