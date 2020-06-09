«Мы спасем от вашей пьяной езды тысячи жизней!»

Лена Миро высказалась о знаменитостях, которые поддержали Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Об этом она написала в своем блоге.
Блогер объяснила, почему некоторые люди пытаются оправдать известного актера. По ее словам, каждый из них мог бы оказаться на его месте.
Пожалели Михаила Ефремова журналисты Маргарита Симоньян, Роман Бабаян и Максим Кононенко.
"Ну, а чего? Ребята любят и выпить, и закусить. А потом сесть за руль — почему бы и нет? И если общество, все мы — наконец! — дадим отпор известным людям, осудив их непотребство, то следующим на месте Миши может оказаться любой из них — известный, влиятельный, денежный!", — отметила Миро.
Блогер обратила внимание на то, что наказание для Ефремова станет показательным не только для известных личностей, но и для простых людей, которые прежде будут думать, садиться ли садиться ли за руль в состоянии опьянения.
"Давайте гнев обратим на благость! Подойдём к убийце и его поцелуем! Семье ведь уже не поможешь, а водителя не воскресишь — стоп, тут логическая ошибка, или мне кажется? Ещё как воскресишь! А знаете, лицемеры, как это сделать? Наказав Ефремова, мы спасём от вашей пьяной езды тысячи жизней! Вы будет с***ь сесть за руль подшофе. А значит, вы не убьёте ещё кого-то!"
Ранее "Рамблер" сообщал, что на инцидент с Ефремовым отреагировала его супруга.