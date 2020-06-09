Звезды, которые не стесняются пластики 

Кто из знаменитостей ложился под нож к хирургу в стремлении обрести другие формы тела или подправить черты лица? В списке — даже признанные ценительницы естественной красоты.

Чаще всего звезды стараются не афишировать манипуляций со своим лицом — даже в тех случаях, когда все видят явно переделанный нос или подтянутое хирургом лицо, они продолжают настаивать, что у них все натуральное и свое. Собственно, никому от этого ни жарко, ни холодно — но осадок от явной лжи остается.

Некоторые из знаменитых женщин признаются совершенно открыто и смело в том, что они сделали — и рассказывают о тонкостях операций. Отдельное спасибо стоит сказать тем из них, кто еще и объясняет своим поклонницам, почему, например, не нужно увеличивать грудь и к каким последствиям это приводит.

Кажется, еще вчера Бритни ворвалась на вершины мировых чартов в образе дерзкой школьницы с косичками и в короткой юбочке — а сегодня мать двоих детей в преддверии сорокалетия признается, что у нее есть личный пластический хирург. Правда, певица, кажется, слегка лукавит, когда говорит, что пробовала только филлер в губы. Похоже, что и нос ощутимо сужен, и над скулами поработали, да и область лба выглядит так, словно ботокс туда ставится очень давно.

2. Шер

Звезда, чей возраст перевалил за семь десятков, всегда спокойно рассказывала обо всех операциях — сколько их было, никто не скажет точно, потому что перекроено практически все. У певицы удалены по паре ребер и зубов, чтобы талия и скулы были более ярко выраженными. Нос, губы и подбородок менялись не один раз, в груди и на ягодицах стоят имплантанты, а лицо подтянуто уже в третий раз.

Еще в юности певица делала себе силиконовую грудь — но со временем поняла, что это было очень большой ошибкой, и вернула все назад. Сейчас мать четверых детей и успешный дизайнер признается, что в угоду моде менять свое тело точно не стоит — и советует всем девушкам ценить и любить свои натуральные пропорции.

Напарница Патрика Суэйзи по «Грязным танцам» Дженнифер Грей страшно жалеет о том, что решилась на переделку носа. Успех ленты был ошеломительным — и актриса могла бы построить головокружительную карьеру, но из-за ринопластики ее перестали узнавать, поэтому хороших ролей в кино она больше не получала.

В одном из своих интервью сестра Ким Кардашьян рассказала, что она делала контурную пластику лица с помощью филеров, но оказалась так разочарована результатом, что избавилась от них. Эксперты утверждают, что знаменитости стоило бы признаться и в ринопластике, и в явном удалении комков Биша — да и форма губ Хлои явно отличается от той, что можно видеть на ранних снимках.

Актриса уверяет, что пробовала все, кроме операции — но и ее не исключает: если потребуется, она без сомнения ляжет под нож пластического хирурга. Пэлтроу известна своей любовью к органической натуральной косметике и здоровому питанию, но выглядит она примерно так же, как и привлекательные ровесницы. Если вмешательство и было, то очень деликатное.

У звезды явно изменен контур носа, сама она говорит, что нуждалась в исправлении перегородки — Джен было трудно дышать, так что ей сделали операцию. Задно нос сделали чуть поуже и поправили форму кончика.

Актриса признается, что хирурга она посещает раз в полгода. Она предпочитает инъекции ботокса и филлеров — но больше, по ее словам, никаких вмешательств не было. Глядя на фотографии Робин в молодости и сейчас, видно, что черты лица остались прежними. Да и выглядит она сейчас моложе и свежее, чем 10 лет назад.

Свой первый силикон в грудь девушка получила в подарок от родителей на 19-летие — затем она ставила себе имплантаты большего размера, а сегодня раскаивается и ругает себя за глупость. Чтобы вернуть себе прежние формы, у актрисы ушло гораздо больше сил, времени и денег, чем при операциях по увеличению.

Звезда ситкома «Друзья» очень мучилась от неудачного опыта с контурной пластикой — тогда лицо актрисы перестали узнавать даже близкие друзья, не говоря уже о режиссерах и поклонниках. Когда действие филлеров прошло, Кортни решила никогда больше не проводить экспериментов со своей внешностью — и отговаривает от них остальных.

Кидман признается в использовании ботокса и контурной пластики, но похоже, что нос подвергался изменениям, линия подбородка подтянута, и слегка поменялся разрез глаз — вероятно, это последствия подтяжки.

12. Тайра Бэнкс

В самом начале своей модельной карьеры девушка переделала себе нос — и считает, что это помогло ей достичь успеха. Кроме того, топ-модель признается, что постоянно носит парики и охотно демонстрирует свою коллекцию.

Вы согласны с тем, что пластика может улучшить лицо, но может и испортить его?