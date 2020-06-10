Поплавская о Ефремове: «Они же ему и наливали»

Поплавская обвинила в случившемся не только Ефремова, но и его близких, которые ему все прощали и не боролись с его алкоголизмом.

"Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним", — отметила Поплавская.

Актриса также потребовала справедливое наказание для своего коллеги, чтобы он стал примером того, как делать не нужно.