Поплавская о Ефремове: «Они же ему и наливали»

Актриса Яна Поплавская прокомментировала смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов. Свои мысли она опубликовала в личном блоге.
Поплавская обвинила в случившемся не только Ефремова, но и его близких, которые ему все прощали и не боролись с его алкоголизмом.
"Все знали, что у Ефремова алкогольная зависимость, тем не менее потакали ему, вытаскивали из неприятностей, а хуже всего то, что они же ему и наливали, пили вместе с ним", — отметила Поплавская.
Актриса также потребовала справедливое наказание для своего коллеги, чтобы он стал примером того, как делать не нужно.
"Но когда человек совершает преступление, суд должен быть справедливым. Не может быть никаких скидок, поощрений и сожалений. Отнята жизнь и за это нужно заплатить по закону", — добавила она.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Охлобыстин попытался оправдать Ефремова.