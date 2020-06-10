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Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым 

Елизавета Назарова 31 минуту назад
«Почти 50% наших звёзд — наркоманы и алкоголики»
Фото: РИА Новости
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вспомнил свою встречу с пьяным Ефремовым на "Кинотавре". Об этом он написал у себя в Instagram.
Сначала Разин рассказал, как актер в нетрезвом состоянии пугал окружающих на мероприятии в Сочи.
"Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих", — рассказал он.
Продюсер вспомнил, что во времена "Ласкового мая" он старался не подпускать зависимых от запрещенных веществ к группе. Разин таке раскрыл процент звезд, которые, по его мнению, употребляют спиртное и запрещенные вещества.
"Считаю, то что у нас на эстраде почти 50% наших звёзд — наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещённых веществ, перевозят их в самолётах. Я это наблюдал", — заявил продюсер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Алферова вступилась за Ефремова и его семью.
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