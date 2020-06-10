Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин вспомнил свою встречу с пьяным Ефремовым на "Кинотавре". Об этом он написал у себя в Instagram.

Сначала Разин рассказал, как актер в нетрезвом состоянии пугал окружающих на мероприятии в Сочи.

"Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих", — рассказал он.

Продюсер вспомнил, что во времена "Ласкового мая" он старался не подпускать зависимых от запрещенных веществ к группе. Разин таке раскрыл процент звезд, которые, по его мнению, употребляют спиртное и запрещенные вещества.