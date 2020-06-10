Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не будет организовывать поддержку для актера Михаила Ефремова . Об этом она сообщила у себя в комментариях в Instagram.

Один из подписчиков Собчак попросил ее организовать поддержку актеру, устроившему ДТП. На его просьбу телеведущая высказалась довольно резко.

"Вы в себе? Какую поддержку? Из-за его безответственности погиб человек", — написала Собчак.

Звезда заявляла, что оправдания Ефремову нет. Кроме того, она обвинила окружающих в лицемерии.

"Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают» Ефремова"