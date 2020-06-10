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Собчак отказалась поддерживать Ефремова 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Из-за его безответственности погиб человек»
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не будет организовывать поддержку для актера Михаила Ефремова. Об этом она сообщила у себя в комментариях в Instagram.
Один из подписчиков Собчак попросил ее организовать поддержку актеру, устроившему ДТП. На его просьбу телеведущая высказалась довольно резко.
"Вы в себе? Какую поддержку? Из-за его безответственности погиб человек", — написала Собчак.
Звезда заявляла, что оправдания Ефремову нет. Кроме того, она обвинила окружающих в лицемерии.
"Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя, а сегодня эти же люди «страшно осуждают» Ефремова"
Ранее "Рамблер" сообщал, что супруга актера Софья Кругликова рассказала, что тот связался с плохой компанией, с которой выпивал.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Ксения Собчак
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