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«Актрисулька»: Боня ответила на пародию Самбурской 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Виктория Боня ответила на пародийное видео актрисы Настасьи Самбурской. Своей реакцией она поделилась в Instagram.
Ранее Самбурская выложила ролик, где поиздевалась над внешностью и мимикой ведущей. Она уверена, что лицо Бони потеряло подвижность из-за пластики.
Звезда ответила на это видео и заявила, что не любит корчить гримасы на публике и контролирует свое лицо.
"Если ты можешь отключить свою мимику, благодаря тому, что ты ее контролируешь, а другим кажется, что ты вся на пластике и подтяжках, то значит, ты работаешь над собой", — написала Боня.
Она посоветовала Самбурской поучится мимике и делать гимнастику для лица. Боня отметила, что хотела поставить Самбурскую на место и доказать, что "ее мозг размером с кедровый орешек умеет размышлять".
"Учитесь быть актрисой, а не актрисулькой из сериалов, которая только и может делать одну и ту же мимику — лицо быдла", —жестко ответила Боня.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Норкин ответил на слухи об измене.
Женский форум 7
Звёзды , Видео , Виктория Боня , Настасья Самбурская
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