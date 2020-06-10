Ранее Самбурская выложила ролик, где поиздевалась над внешностью и мимикой ведущей. Она уверена, что лицо Бони потеряло подвижность из-за пластики.

Звезда ответила на это видео и заявила, что не любит корчить гримасы на публике и контролирует свое лицо.

"Если ты можешь отключить свою мимику, благодаря тому, что ты ее контролируешь, а другим кажется, что ты вся на пластике и подтяжках, то значит, ты работаешь над собой", — написала Боня.

Она посоветовала Самбурской поучится мимике и делать гимнастику для лица. Боня отметила, что хотела поставить Самбурскую на место и доказать, что "ее мозг размером с кедровый орешек умеет размышлять".