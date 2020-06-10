По ним тюрьма плачет: звезды, которым все сходит с рук 

Трагическая авария с участием пьяного артиста Михаила Ефремова вызвала в сети оживленные дискуссии. Почти все уверены, что виновник должен понести заслуженное наказание, но немногие верят, что правосудие восторжествует. Опасения скептиков не беспочвенны, так как в мире и у нас в стране известно немало случаев, когда знаменитость ушла от ответственности или получила символическое наказание, несоизмеримое с проступком.

В современном правосудии, увы, главенствует не справедливость, а деньги, слава и связи. Имея возможность нанять хорошего адвоката, заплатить залог или заручиться поддержкой влиятельных людей, вполне можно уйти от ответственности. Мы расскажем о 10 звездах, которые преступили закон и им за это ничего не было.

Мэттью Бродерик и две жертвы пьяной аварии.

Голливудский актер Мэттью Бродерик, известный нам по главным ролям в фильмах «Инспектор Гаджет» и «Годзилла», совершил такое же преступление, как и Михаил Ефремов. Только в тот раз в аварии погибли две женщины — 63 и 30 лет. Актер в пьяном виде сел за руль арендованного автомобиля и выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с другим автомобилем.

Полиции Бродерик сообщил, что абсолютно не помнит, как оказался за рулем и как попал в аварию. Он очнулся только в больнице, где ему оказывали помощь из-за травмы ноги. Актеру грозило не менее 5 лет тюрьмы, но все обошлось штрафом в 175 долларов и изъятием прав. Родственники погибших назвали приговор суда «надругательством над справедливостью».

Лил Уэйн, оружие и наркотики.

Один из самых известных реперов планеты много раз имел серьезные проблемы с законом. Десять лет назад Лил попал за решетку за незаконное хранение огнестрельного оружия, но отсидел всего несколько недель. Его адвокат добился выхода подзащитного из заключения под большой залог.

Через пару лет Уэйн снова попался копам, на этот раз уже по более серьезной статье. Реп-исполнителя обвинили в хранении и распространении наркотиков. Но и в этот раз крутому парню помогли решить все вопросы деньги — его опять отпустили после внесения залога и затем освободили от ответственности.

Константин Меладзе и роковой наезд.

Старший брат Валерия Меладзе и бессменный продюсер группы «Виагра» в 2012 году совершил наезд на женщину, пересекавшую шоссе по пешеходному переходу. Виновник ДТП сразу же вызвал скорую помощь и пытался оказать пострадавшей первую помощь, но она скончалась еще до приезда врачей.

Расследование выяснило, что Меладзе изо всех сил пытался предотвратить аварию и в его действиях не было состава преступления. Константин оказал серьезную финансовую помощь и моральную поддержку родственникам погибшей, что также было зачтено судом. В результате продюсера признали невиновным и совсем освободили от ответственности.

Кит Мун и убийство по неосторожности.

Барабанщик культовой группы 60-х в пьяном виде переехал автомобилем своего собственного водителя. Они отъезжали от паба, когда на них напала группа скинхедов. Водитель Кита вышел из машины, чтобы разобраться с обидчиками, а музыкант сел на водительское сиденье и попытался отъехать.

В результате спутник Муна оказался под колесами авто и вскоре скончался. Кита судили за то, что он сел за руль в пьяном виде, но в его действиях не нашли преступного умысла. Смерть признали несчастным случаем и рокера не привлекли ни к какой ответственности.

Ребекка Гейхарт и смерть ребенка.

Звезда молодежного сериала «Беверли Хиллз 90210» и исполнительница одной из ролей в оскароносном «Однажды в… Голливуде» в 2001 году насмерть сбила 9-летнего ребенка. Ребекка была трезвой и не отрицала своей вины, поэтому суд был к ней благосклонен. Актрисе дали три года условно, присудили штраф и на один год лишили водительских прав.

Михаил Казаков и поножовщина.

Игравший роль Полежайкина в телесериале «Папины дочки» Михаил Казаков убил человека. Он несколько раз ударил ножом бывшего парня своей девушки, защищая ее от агрессии. Суд рассматривал это дело с точки зрения превышения необходимой самообороны, а не как бытовое убийство и Михаил провел за решеткой год.

Казаков мог бы сидеть еще несколько лет, но суд пересмотрел его дело по просьбе родственников погибшего, у которых не оказалось к убийце претензий. Благодаря этому парень смог выйти на свободу гораздо раньше положенного времени.

Наталья Бочкарева и кокаин в трусах.

Один из последних показательных случаев избирательного действия закона произошел в 2019 году. Тогда популярную актрису телесериалов Наталью Бочкареву, известную прежде всего по роли в проекте «Счастливы вместе», задержали сотрудники ГИБДД с кокаином. Актриса прятала 0,69 грамма запрещенного вещества в нижнем белье.

Закончилось все лишением Бочкаревой прав на 1 год и 8 месяцев и штрафом 30 тысяч рублей. Уголовное дело о хранении наркотических веществ просто закрыли, сославшись на искреннее раскаяние, примерное поведение во время следствия и активную благотворительную деятельность актрисы.

Линдси Лохан — алкоголь за рулем и наркотики.

Американская «коллега» Бочкаревой по веществам Линдси Лохан была задержана полицией с наркотиками, еще и за рулем в нетрезвом виде. В отличие от россиянки звезда провела в тюрьме две недели и была выпущена на свободу по странной причине — тюрьма оказалась переполненной.

Но и пока Линдси сидела, ей не приходилось испытывать особых лишений — ее режим был максимально мягкий. Звезда ежедневно виделась с адвокатами и друзьями, заказывала еду в дорогих ресторанах и безнаказанно игнорировала почти все тюремные правила.

Чарли Шин и семейное насилие.

В 2008 году американский актер Чарли Шин напал с кулаками на собственную жену. Сам по себе этот поступок отвратителен и противозаконен, но все усугублялось еще и тем, что звезда уже отбывала в это время условный срок за хранение наркотиков. Согласно американским законам Чарли ждало тюремное заключение, но все обошлось и он остался на свободе.

Адвокаты Шина постарались оправдать свои внушительные гонорары и не только «отмазали» наркомана и дебошира от срока, но и смогли снять с него предыдущие обвинения. В результате Чарли просто направили на месячную реабилитацию и обязали посещать курсы управления гневом.

Джастин Бибер и пьяные гонки.

В 2014 году кумира молодежи Джастина Бибера остановили в Майами за превышение скорости. Внезапно оказалось, что певец еще и изрядно пьян. Но вместо того, чтобы признать свою вину и содействовать полиции, он начал вести себя агрессивно и оказал правоохранителям сопротивление.

Все это тянуло на серьезное уголовное дело, но Бибер избежал не только условного срока, но даже штрафа. Адвокаты поп-звезды расстарались так, что их подопечного лишь направили на курсы управления гневом, куда так любят отправлять зарвавшихся знаменитостей.

Конечно же, этот случай ничему не научил Джастина и в этом же году он попался в Канаде на неосторожном вождении. В этот раз расплаты избежать не удалось — закон был суров и оштрафовал певца-мультимиллионера на внушительные 600 канадских долларов.