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Бразильские модели не успевают скучать 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Пока весь мир продолжает бороться с пандемией, бразильские супермодели напоминают, что в этой жизни еще осталось место для простых человеческих радостей. Солнце за окном, безоблачное небо, зелень за окном — на самом деле для счастья нужно совсем немного.
Бразильские супермодели — Алессандра Амброзио, Изабель Гулар и Адриана Лима — продолжают активно вести свои страницы в соцсетях на радость многочисленным поклонникам. Чтобы ощутить бразильскую жару вовсе не обязательно лететь через океан в другое полушарие. Длинноногие красотки создадут атмосферу морского курорта и праздной жизни с помощью искусства фотографии и вездесущего интернета. Кстати, снимки моделей моментально собирают массу комплиментов от верных подписчиков со всего света.
В галерее "Рамблера" — самые солнечные фотографии признанных красавиц с мировой славой из жаркой Бразилии.
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Звёзды , Фото , Изабель Гулар
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