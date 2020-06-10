Посетитель бара, где часто бывает Михаил Ефремов , рассказал об обычном поведении актера. Об этом он сообщил радио "Комсомольская правда".

Ефремов приезжал в паб и перед аварией, однако его выгнали из закрытого заведения. По словам одного из посетителей, обычно актер ведет себя шумно, немного эпатажно, но в рамках приличия.

«Его трезвым увидеть — это вообще большое чудо. Я вот, например, его ни разу трезвым не видел, хотя я часто бываю в этом заведении, и когда бы я ни приходил — рано, поздно, он всегда был очень крепко пьян», — рассказал мужчина.

Он признался, что никто в баре не знал о том, что актер водит машину. Туда на автомобиле он не приезжал. Иногда пьяного Ефремова провожала до дома охрана заведения.