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В любимом баре Ефремова рассказали о его поведении 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Его трезвым увидеть — это вообще большое чудо»
Фото: globallookpress.com
Посетитель бара, где часто бывает Михаил Ефремов, рассказал об обычном поведении актера. Об этом он сообщил радио "Комсомольская правда".
Ефремов приезжал в паб и перед аварией, однако его выгнали из закрытого заведения. По словам одного из посетителей, обычно актер ведет себя шумно, немного эпатажно, но в рамках приличия.
«Его трезвым увидеть — это вообще большое чудо. Я вот, например, его ни разу трезвым не видел, хотя я часто бываю в этом заведении, и когда бы я ни приходил — рано, поздно, он всегда был очень крепко пьян», — рассказал мужчина.
Он признался, что никто в баре не знал о том, что актер водит машину. Туда на автомобиле он не приезжал. Иногда пьяного Ефремова провожала до дома охрана заведения.
«Для меня вообще стало открытием, что у него есть какой-то автомобиль, которым он управляет. Мне казалось, что человек, который так часто злоупотребляет, он или имеет водителя, или перемещается на такси», — поделился посетитель.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Качалина вступилась за Ефремова.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Комсомольская правда
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