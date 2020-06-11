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Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой 

Елена Красовская 4 часа назад
Видео рассказывает, как выглядит сын Марии Мироновой. В прошлом году Мария удивила всех, родив наследника в 46 лет. При этом старшему сыну Мироновой было уже далеко за двадцать, ведь в первый раз актриса стала мамой очень рано. Сейчас Андрей Миронов-Удалов уже взрослый мужчина, но публичность он не любит не и пытается заработать славу на известной фамилии. Как выглядит продолжатель династии, узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что звёзды поделились секретами похудения на самоизоляции.
Звёзды , Видео , Дети , Мария Миронова
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