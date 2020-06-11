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Дарья Мороз удивила новым снимком 

Стелла Шмель 1 час назад
Актриса Дарья Мороз часто публикует фотографии в пикантном ключе. На этот раз она показала снимок, в котором изображена, будучи одетой в черный костюм с нежно-розовыми цветами. А под ним — блузка, которую звезда примерила на голое тело.
@d_moroz
Откровенная фотография привела в восторг фанатов Дарьи. За день снимок набрал почти десять тысяч лайков, а в комментарии под постом множество восторженных отзывов.
"Дарья! Как вам не стыдно быть такой красивой и образованной",
— восхитился один из поклонников.
"Дарья, Вы — бриллиант… Вы — безумно красивы и талантливы… Вы — желанны.. ❤️",
— оставил комментарий другой фанат.
Ранее "Рамблер" писал, что Волочкова на коне вновь похвасталась шпагатом.
Звёзды , Видео , Дарья Мороз
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