Актриса Дарья Мороз часто публикует фотографии в пикантном ключе. На этот раз она показала снимок, в котором изображена, будучи одетой в черный костюм с нежно-розовыми цветами. А под ним — блузка, которую звезда примерила на голое тело.

@d_moroz

Откровенная фотография привела в восторг фанатов Дарьи. За день снимок набрал почти десять тысяч лайков, а в комментарии под постом множество восторженных отзывов.

"Дарья! Как вам не стыдно быть такой красивой и образованной",

— восхитился один из поклонников.

"Дарья, Вы — бриллиант… Вы — безумно красивы и талантливы… Вы — желанны.. ❤️",

— оставил комментарий другой фанат.