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Английские красотки меряются бельем на карантине 

Диана Товсепова 1 час назад
Месяцы карантина привели к тому, что спальня стала одной из самых популярных "фотостудий". Девушки по всему миру наряжаются в лучшие наряды, халаты или укутываются в пледы и делают фото, пытаясь хоть как-то развлечь себя или просто собрать лайки.
Популярным в Сети девушкам на самоизоляции было не до отдыха — подписчики ждут интересных идей и кадров. Вечеринки запрещены, кафе закрыты, так что приходится проявлять изобретательность, не выходя из дома.
Так, британские красавицы-модели и звезды реалити-шоу пустили по Instagram новый тренд — откровенные фото в белье и поясе от чулок… Конечно, реакция поклонников не заставила себя ждать. "Рамблер" выбрал самые эффектные карантинные фото во всеоружии.
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