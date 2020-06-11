Марина Есипенко рассказала о романе с Джигурдой 

Женщина утверждает, что вместе с Джигурдой она состояла в отношениях на протяжении 11 лет. Она отметила, что раньше он был "более нормальным", но при этом оставался эпатажным.

"Никита считал себя самым значимым в этом мире. Я в те годы были строптивой девочкой. Джигурда примерно на четыре года старше меня, и я его слушала ", — сообщила актриса.

Есипенко вспомнила, что их роман закончился неожиданно для нее. Джигурда уехал в Киев, а вернулся уже с кольцом на пальце. Он обещал уйти от своей новой возлюбленной после того, как она родит, но так этого и не сделал.

"Он мне ответил: «Ну ты же меня не удержала». Мне было очень больно. Я звонила маме и просила забрать меня из Москвы. К счастью, я этого не сделала ", — отметила Есипенко.