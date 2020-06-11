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Откровенное фото певицы высмеяли за фотошоп 

Рамблер 1 час назад
Откровенное фото певицы высмеяли за фотошоп
Фото: @ritaora
Известную певицу Риту Ору уличили в использовании фотошопа. Поклонники обратили внимание на ее снимок в Instagram.
Певица поделилась фотографией с домашней тренировки. Она попозировала в лосинах и укороченном топе. Однако внимание комментаторов привлек "поплывший" фон за спиной у Оры.
@ritaora
На фото видно, что певица отредактировала свою фигуру, из-за чего рама окна изменила свою форму. Поклонники девушки возмутились тому, что она редактирует свои фото, ведь у нее и так прекрасная фигура.
После того, как подписчики начали писать о фотошопе, звезда удалила снимок и поделилась новым без ретуши.
«Пожалуйста, хватит пользоваться фотошопом, у тебя идеальное тело», «Не могу понять, чем отличается твоя фигура на этом и первом кадрах», — отметили комментаторы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что певица поделилась откровенным снимком с домашней тренировки.
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