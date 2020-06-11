Откровенное фото певицы высмеяли за фотошоп 

Известную певицу Риту Ору уличили в использовании фотошопа. Поклонники обратили внимание на ее снимок в Instagram.

Певица поделилась фотографией с домашней тренировки. Она попозировала в лосинах и укороченном топе. Однако внимание комментаторов привлек "поплывший" фон за спиной у Оры.

@ritaora

На фото видно, что певица отредактировала свою фигуру, из-за чего рама окна изменила свою форму. Поклонники девушки возмутились тому, что она редактирует свои фото, ведь у нее и так прекрасная фигура.

После того, как подписчики начали писать о фотошопе, звезда удалила снимок и поделилась новым без ретуши.