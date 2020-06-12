Ефремов оплатил штрафы почти в 300 тысяч

Все новости на карте

Актер Михаил Ефремов после произошедшего ДТП оплатил все штрафы за нарушение ПДД. Об этом сообщает "Комсомолькая правда".

С 2015 года у актера накопилось минимум 156 постановлений за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 280 500 рублей.

Сейчас за Михаилом Ефремовым уже не числится никаких долгов. Все они оказались оплачены после произошедшей аварии.

По словам адвоката Эдуарда Бурушко, большое количество штрафов для суда и прокуратуры — это явная характеристика человека. Однако в Уголовном кодексе не прописано, что это может стать отягчающим обстоятельством.

Напомним, что несколько дней назад произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате аварии погиб водитель фургона. Выяснилось, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.