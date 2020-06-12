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Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова
Фото: Кадр из фильма "Берегись автомобиля"
Актер и режиссер Александр Ширвиндт выпустил книгу воспоминаний «Опережая некролог», в которой рассказал о знаменитых людях, с которыми дружил. В их число попал и отец Михаила Ефремова — Олег Ефремов.
Ширвиндт рассказал, что он тоже много пил и мог позволить себе неадекватное поведение.
«Олега Николаевича Ефремова и Михаила Михайловича Козакова, людей дикого темперамента, особенно в состояния опьянения, обуздать не могли. Единственным, кого эти два персонажа слушались в период запоя, был я. И мне звонили из театра "Современник" неожиданно, часа в два ночи, и говорили: "Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…" Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся. В это время великого Ефремова держали несколько человек», — поделился актер.
Переборщив с алкоголем, Олег Ефремов мог пойти бить машины, припаркованные около театра, потому что не любил все, что связано с роскошью.
«Тогда машины были признаками неслыханного благополучия. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже. Тут надо было обуздать его, чтобы машину не пришлось потом госпитализировать», — написал Ширвиндт.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ефремов оплатил штрафы почти в 300 тысяч.
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Звёзды , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Александр Ширвиндт , Михаил Козаков
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