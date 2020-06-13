«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение

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Актер Михаил Ефремов , ставший виновником ДТП на Смоленской площади, записал видеообращение. Ролик появился на YouTube-канале "Гражданин поэт".

Ефремов попросил прощения у близких погибшего в результате аварии водителя Сергея Захарова . Он пообещал помочь семье мужчины, если они примут это.

"Конечно, мне нет прощения. Ни от моей жены, ни от моих детей, ни от всех тех, кто мне верил. Непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек… Я не понимаю, как дальше жить", — сказал Ефремов.

Актер добавил, что "отмазываться" и использовать свои знакомства не будет.