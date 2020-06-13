«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение

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«Я не понимаю, как дальше жить»: Михаил Ефремов записал видеообращение 

Анастасия Иванова 1 час назад
Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП на Смоленской площади, записал видеообращение. Ролик появился на YouTube-канале "Гражданин поэт".
Ефремов попросил прощения у близких погибшего в результате аварии водителя Сергея Захарова. Он пообещал помочь семье мужчины, если они примут это.
"Конечно, мне нет прощения. Ни от моей жены, ни от моих детей, ни от всех тех, кто мне верил. Непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек… Я не понимаю, как дальше жить", — сказал Ефремов.
Актер добавил, что "отмазываться" и использовать свои знакомства не будет.
"Как тут отмажешься, когда все все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Ефремов оплатил штрафы почти в 300 тысяч.
Женский форум 91
Звёзды , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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