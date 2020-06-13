Джигурда заявил, что Ефремова подставили

Трагедию с пьяным ДТП актера Михаила Ефремова , в результате которой погиб мужчина, прокомментировал артист Никита Джигурда . Он принес соболезнования семье погибшего, но решил быть "космическим адвокатом для Ефремова".

"Я считаю Мишу великим артистом… Произошла трагедия…

Прекратите мочить Мишу, я допускаю, что могли подсыпать ему что-то наркотическое, потому что мы знаем с вами, как это делается… Миша, я тебя люблю и не перестану уважать", — заявил Джигурда в интервью СМИ.

Этот факт, по мнению многих, может подтверждать и то, что записи на камерах в баре были стерты.

При этом Джигурда вспомнил, что с ним самим случалось подобное.