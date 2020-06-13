Джигурда заявил, что Ефремова подставили

Трагедию с пьяным ДТП актера Михаила Ефремова, в результате которой погиб мужчина, прокомментировал артист Никита Джигурда. Он принес соболезнования семье погибшего, но решил быть "космическим адвокатом для Ефремова".
"Я считаю Мишу великим артистом… Произошла трагедия…
Прекратите мочить Мишу, я допускаю, что могли подсыпать ему что-то наркотическое, потому что мы знаем с вами, как это делается… Миша, я тебя люблю и не перестану уважать", — заявил Джигурда в интервью СМИ.
Этот факт, по мнению многих, может подтверждать и то, что записи на камерах в баре были стерты.
При этом Джигурда вспомнил, что с ним самим случалось подобное.
"Меня самого траванули в 2014 году на одном из центральных каналов ТВ после того, как я написал и выложил в свои социальные сети цикл стихов "Оды тирану", — признался актер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михаил Ефремов записал видеоизвинение для семьи погибшего.