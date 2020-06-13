Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джигурда заявил, что Ефремова могли подставить 

Диана Товсепова 2 часа назад
Джигурда заявил, что Ефремова подставили
Фото: globallookpress.com
Трагедию с пьяным ДТП актера Михаила Ефремова, в результате которой погиб мужчина, прокомментировал артист Никита Джигурда. Он принес соболезнования семье погибшего, но решил быть "космическим адвокатом для Ефремова".
"Я считаю Мишу великим артистом… Произошла трагедия…
Прекратите мочить Мишу, я допускаю, что могли подсыпать ему что-то наркотическое, потому что мы знаем с вами, как это делается… Миша, я тебя люблю и не перестану уважать", — заявил Джигурда в интервью СМИ.
Этот факт, по мнению многих, может подтверждать и то, что записи на камерах в баре были стерты.
При этом Джигурда вспомнил, что с ним самим случалось подобное.
"Меня самого траванули в 2014 году на одном из центральных каналов ТВ после того, как я написал и выложил в свои социальные сети цикл стихов "Оды тирану", — признался актер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михаил Ефремов записал видеоизвинение для семьи погибшего.
Видео дня. Почему яйца нельзя держать в дверце холодильника
Женский форум 7
Звёзды , Михаил Ефремов , Никита Джигурда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Миронова сообщила, как наказали бы Ефремова в США
Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова
Стало известно о пьяных выходках отца Ефремова
Жену Игоря Николаева обозвали колхозницей
Жену Игоря Николаева обозвали колхозницей
Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов
Мясников припомнил Ефремову друзей-бандитов
Видео
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
01:48
«Мне нет прощения»: Ефремов записал видеообращение
Звёзды
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
02:13
Как вернуть блеск мойке из нержавейки
Дом и сад
Что будет с организмом, если спать без подушки
02:37
Что будет с организмом, если спать без подушки
Здоровье
Назван самый полезный хлеб
06:07
Назван самый полезный хлеб
Еда Здоровье
Успенская раскрыла детали разговора с Ефремовым
00:59
Успенская раскрыла детали разговора с Ефремовым
Звёзды
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
03:02
Как выглядит 28-летний сын Марии Мироновой
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение