«Сало на причинном месте»: Канделаки разнесли в Сети

Все новости на карте

Блогер считает, что Канделаки хоть и пропагандирует фитнес и правильное питание, на самом деле совсем далека от образа подтянутой и здоровой женщины.

Соцсети

"Бедная Тина никак не может принять неприятную правду о себе. Правда выглядит так: Канделаки толстая и совсем не про фитнес.

Еще и дура, раз так наивно пытается спрятать жирные складки живота за коряво задраной массивной ногой. Канделаки — это уже не размер M. Не просто пышечка, а реально жирная бабища размера L…", — пишет блогер.

По мнению Миро реальная Тина совсем не соответствует своим стройным фото в Instagram.

Соцсети

"Дебелые руки толстухи. Пузо, выпирающее вперёд. Уверенные залежи сала на причинном месте.

И несмотря на все эти объективные показатели Канделаки никак не может отпустить тему фитнеса и правильного питания. Вцепилась в нее, как беззубый кобель в кость: вроде, и хочет погрызть — а зубок-то — нема!…

Да, лично мне всегда по-человечески жалко людей, отказывающихся признавать неприятную правду о себе.

Вот Канделаки, например, не признаёт, что она — жирная и глупая. ", — утверждает Миро.

Причем интересно, что многие пользователи Сети поддерживают мнение блогера, указывая на то, что Тина слишком активно себя ретуширует.