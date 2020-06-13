«Сало на причинном месте»: Канделаки разнесли в Сети

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на телеведущую и продюсера Тину Канделаки из-за того, что Тина, по ее мнению, не может принять неприятную правду о себе.
Блогер считает, что Канделаки хоть и пропагандирует фитнес и правильное питание, на самом деле совсем далека от образа подтянутой и здоровой женщины.
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"Бедная Тина никак не может принять неприятную правду о себе. Правда выглядит так: Канделаки толстая и совсем не про фитнес.
Еще и дура, раз так наивно пытается спрятать жирные складки живота за коряво задраной массивной ногой. Канделаки — это уже не размер M. Не просто пышечка, а реально жирная бабища размера L…", — пишет блогер.
По мнению Миро реальная Тина совсем не соответствует своим стройным фото в Instagram.
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"Дебелые руки толстухи. Пузо, выпирающее вперёд. Уверенные залежи сала на причинном месте.
И несмотря на все эти объективные показатели Канделаки никак не может отпустить тему фитнеса и правильного питания. Вцепилась в нее, как беззубый кобель в кость: вроде, и хочет погрызть — а зубок-то — нема!…
Да, лично мне всегда по-человечески жалко людей, отказывающихся признавать неприятную правду о себе.
Вот Канделаки, например, не признаёт, что она — жирная и глупая. ", — утверждает Миро.
Причем интересно, что многие пользователи Сети поддерживают мнение блогера, указывая на то, что Тина слишком активно себя ретуширует.
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