Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы 

Российская певица Любовь Успенская придумала способ помочь актеру Михаилу Ефремову , по чьей вине произошло трагическое ДТП в центре Москвы. Ее слова передает "Пятый канал".

Артистка планирует создать петицию, чтобы поддержать актера. Успенская уверена, что ей удастся собрать сторонников среди деятелей культуры. Певица сравнила Ефремова с академиком Сахаровым и писателем Солженицыным, которые угодили за решетку. По мнению Успенской, нельзя допустить, чтобы страна потеряла такого великого актера.

"Я была недавно в «Современнике» на его спектакле — он один вытянул весь спектакль. Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной", — вспомнила Успенская.