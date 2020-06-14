Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы 

Российская певица Любовь Успенская придумала способ помочь актеру Михаилу Ефремову, по чьей вине произошло трагическое ДТП в центре Москвы. Ее слова передает "Пятый канал".
Артистка планирует создать петицию, чтобы поддержать актера. Успенская уверена, что ей удастся собрать сторонников среди деятелей культуры. Певица сравнила Ефремова с академиком Сахаровым и писателем Солженицыным, которые угодили за решетку. По мнению Успенской, нельзя допустить, чтобы страна потеряла такого великого актера.
"Я была недавно в «Современнике» на его спектакле — он один вытянул весь спектакль. Еще тогда, когда у Высоцкого был день рождения, мы давали концерт, он был тогда уже больной", — вспомнила Успенская.
Певица рассказала также, что актер признался, что у него депрессия после смерти режиссера и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Боня заявила, что Захаров спас душу Ефремова.