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«Видит только силуэт, практически нет волос»: Лисовец вспомнил последнюю встречу с Фриске 

Мира Маркина 4 часа назад
«Видит только силуэт, практически нет волос»
Фото: Кадр из фильма "О чем говорят мужчины"
15 июня — ровно пять лет назад — после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью из жизни ушла Жанна Фриске. На протяжении двух лет певица боролась с глиобластомой, однако победить недуг ей не удалось.
Накануне годовщины смерти артистки стилист Влад Лисовец вспомнил свою последнюю встречу с Фриске в беседе с МК.
Жанна и Влад хорошо общались с самого начала ее карьеры и не переставали поддерживать связь даже в последние дни жизни певицы. Незадолго до своей кончины Фриске посетила салон красоты, чтобы сделать новую прическу.
По словам Лисовца, он сам хотел приехать к подруге, однако она была против и настояла на том, что приедет в салон сама. Звезда прибыла на автомобиле вместе с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Когда стилист подал ей руку, она отказалась от помощи, хотя уже передвигалась с трудом, — не так давно Фриске вернулась из США, где проходила лечение, она прихрамывала на одну ногу и опиралась на трость.
Оказавшись в кресле Лисовца, певица призналась, что ей неважно, как он ее подстрижет, ведь она почти ничего не видит:
«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… А она смеется».
Пока Лисовец работал с прической Фриске, она постоянно извинялась за то, что ведет себя слишком громко. Спустя три месяца певица впала в кому, а еще через три скончалась.
Несмотря на то, что с момента трагедии прошло пять лет, семья звезды по-прежнему скорбит об утрате. Родители Жанны до сих пор хранят все ее вещи, а мать певицы практически ежедневно посещает могилу дочери.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что солист "Иванушек" рассказал о тайной связи с Фриске.
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Женский форум 1
Звёзды , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Влад Лисовец
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