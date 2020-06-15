«Видит только силуэт, практически нет волос»

15 июня — ровно пять лет назад — после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью из жизни ушла Жанна Фриске . На протяжении двух лет певица боролась с глиобластомой, однако победить недуг ей не удалось.

Накануне годовщины смерти артистки стилист Влад Лисовец вспомнил свою последнюю встречу с Фриске в беседе с МК.

Жанна и Влад хорошо общались с самого начала ее карьеры и не переставали поддерживать связь даже в последние дни жизни певицы. Незадолго до своей кончины Фриске посетила салон красоты, чтобы сделать новую прическу.

По словам Лисовца, он сам хотел приехать к подруге, однако она была против и настояла на том, что приедет в салон сама. Звезда прибыла на автомобиле вместе с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым . Когда стилист подал ей руку, она отказалась от помощи, хотя уже передвигалась с трудом, — не так давно Фриске вернулась из США, где проходила лечение, она прихрамывала на одну ногу и опиралась на трость.

Оказавшись в кресле Лисовца, певица призналась, что ей неважно, как он ее подстрижет, ведь она почти ничего не видит:

«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… А она смеется».

Пока Лисовец работал с прической Фриске, она постоянно извинялась за то, что ведет себя слишком громко. Спустя три месяца певица впала в кому, а еще через три скончалась.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло пять лет, семья звезды по-прежнему скорбит об утрате. Родители Жанны до сих пор хранят все ее вещи, а мать певицы практически ежедневно посещает могилу дочери.