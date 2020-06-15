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Познер высказался о режиссере, якобы раскрутившем скандал вокруг Ефремова 

Мира Маркина 3 часа назад
Познер высказался о смертельном ДТП с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Владимир Познер высказался на тему того, стоит ли применять жесткое наказание по отношению к знаменитому актеру Михаилу Ефремову, который не так давно стал виновником смертельного ДТП. Слова журналиста приводит издание "Бизнес Online":
«Михаил Ефремов пьет, причем давно и много. А то, что он садится, и не в первый раз, за руль, будучи абсолютно пьяным, это безответственность, которая и привела к тому, что он убил человека. Вот этого мужчину мне жалко. Мне жалко его жену, двоих детей. Вот здесь можно сожалеть».
Познер выразил надежду на то, что наказание для артиста будет таким же, как для неизвестного человека, который убил другого, находясь пьяным за рулем. Журналист не стал отрицать, что Ефремов — блестящий актер, однако ему хочется верить, что суд не станет акцентировать на этом внимание.
Познер также высказался относительно той теории, что скандал с Ефремовым раскрутил некий режиссер, а раздувается он для того, чтобы отвлечь россиян от других проблем в стране:
«Совершенно мне не кажется, что все раскручивают. Данная история, конечно, привлекает внимание, потому что это известный человек. Поэтому, конечно, всем дико интересно».
Телеведущий также подчеркнул, что "абсолютно то же самое было бы в любой стране".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Успенская нашла способ спасти Ефремова от тюрьмы.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Владимир Познер
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