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«Только животное может глумиться над чужим горем»: Тимати разнес Собчак 

Мира Маркина 3 часа назад
«Только животное может глумиться над чужим горем»
Фото: РИА Новости
Тимати разнес Ксению Собчак после того, как светская львица высмеяла Стаса Костюшкина. Ранее Костюшкин на всю страну признался в том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия.
Тимати поразила реакция журналистки на откровенное признание певца, и он тут же сообщил о своем возмущении в Instagram-stories.
@timatiofficial
Вдобавок к этому рэпер отметил, что терпел поведение Собчак на протяжении многих лет, однако больше сдерживать себя он не намерен:
@timatiofficial
Рэпер отметил, что Собчак оказалась гораздо глупее, чем он предполагал. Тимати подчеркнул, что у него есть огромное количество компромата на звезду, и, если он решится его опубликовать, то Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП, покажется людям ангелом по сравнению с Собчак.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Собчак разносят в Сети за "гнилую шутку".
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Звёзды , Стас Костюшкин , Михаил Ефремов , Тимати , Ксения Собчак
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