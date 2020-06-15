«Только животное может глумиться над чужим горем»

Тимати поразила реакция журналистки на откровенное признание певца, и он тут же сообщил о своем возмущении в Instagram-stories.

@timatiofficial

Вдобавок к этому рэпер отметил, что терпел поведение Собчак на протяжении многих лет, однако больше сдерживать себя он не намерен:

@timatiofficial