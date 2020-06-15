Волочкова поразила фанатов шпагатом из люка машины

Анастасия Волочкова в своем Instagram вновь продемонстрировала растяжку.
На этот раз балерина сделала шпагат из люка дорогой машины.
«А как вы относитесь к радости, любви и позитиву?»,
— подписала снимок звезда.
Однако оставить комплименты подписчикам балерины не удалось: Волочкова закрыла комментарии.
За последние годы Анастасия демонстрировала свои шпагаты в совершенно разных местах: и верхом на коне, и на автомобилях, и на яхтах.
@volochkova_art
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Волочкова на коне вновь похвасталась шпагатом.