Волочкова поразила фанатов шпагатом из люка машины

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Анастасия Волочкова в своем Instagram вновь продемонстрировала растяжку.

На этот раз балерина сделала шпагат из люка дорогой машины.

«А как вы относитесь к радости, любви и позитиву?»,

— подписала снимок звезда.

Однако оставить комплименты подписчикам балерины не удалось: Волочкова закрыла комментарии.

За последние годы Анастасия демонстрировала свои шпагаты в совершенно разных местах: и верхом на коне, и на автомобилях, и на яхтах.