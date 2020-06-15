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Как певец Волчков выбрал в жены зрелую женщину 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о личной жизни певца Сергея Волчкова. Музыкант из Белоруссии стал популярен в России после победы в шоу «Голос». После шоу Сергей стал активно гастролировать и обзавёлся целой армией поклонников по всему миру. Эффектным исполнителем сразу заинтересовались девушки, но, как выяснилось, Волчков давно несвободен. Почему он выбрал в спутницы жизни женщину, которая старше него, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Волочкова порадовала фанатов шпагатом из люка машины.
Звёзды , Видео , Любовь , Сергей Волчков
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