Писатель Дмитрий Быков в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" высказался о смертельном ДТП, виновником которого стал знаменитый актер Михаил Ефремов , находившийся пьяным за рулем.

Быков выразил сочувствие семье погибшего Сергея Захарова , но вместе с тем отметил, что и Ефремову сейчас приходится крайне тяжело:

«Уже сейчас совершенно очевидно, хотя будет расследование и до решения суда никого убийцей называть не следует, — уже сейчас совершенно очевидно, что с Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться. Ужасна судьба Сергея Захарова, жертвы этого инцидента».

Писатель также подчеркнул, что «никаких не может быть попыток смягчить судьбу Ефремова»:

«Он и не примет сам таких попыток ее смягчить, потому что, насколько я понимаю, раздавлен он сам абсолютно, и раздавлены все, кто его любил и любит».

По словам Быкова, несмотря на случившееся, он не станет отворачиваться от своего товарища:

«Я горжусь тем, что я работал с Ефремовым. Ефремов — до того, как это случилось — был одним из самых любимых и известных актеров страны и одним из самых достойных ее актеров».

Писатель напомнил, что сейчас Ефремова осуждают все вокруг. Однако сам он наказывает себя сильнее, чем кто бы то ни было:

«Я знаю, что сейчас он казнит себя так, как никакая улюлюкающая толпа казнить его не сможет».

Автор призвал людей быть снисходительней и дождаться результатов психиатрической экспертизы актера.