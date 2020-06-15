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«Раздавлен он сам абсолютно, и раздавлены все»: Быков высказался о ДТП с пьяным Ефремовым 

Мира Маркина 59 минут назад
«Раздавлен он сам абсолютно, и раздавлены все»
Фото: @dmi_bykov
Писатель Дмитрий Быков в беседе с радиостанцией "Эхо Москвы" высказался о смертельном ДТП, виновником которого стал знаменитый актер Михаил Ефремов, находившийся пьяным за рулем.
Быков выразил сочувствие семье погибшего Сергея Захарова, но вместе с тем отметил, что и Ефремову сейчас приходится крайне тяжело:
«Уже сейчас совершенно очевидно, хотя будет расследование и до решения суда никого убийцей называть не следует, — уже сейчас совершенно очевидно, что с Михаилом Ефремовым случилось худшее, что с ним вообще могло случиться. Ужасна судьба Сергея Захарова, жертвы этого инцидента».
Писатель также подчеркнул, что «никаких не может быть попыток смягчить судьбу Ефремова»:
«Он и не примет сам таких попыток ее смягчить, потому что, насколько я понимаю, раздавлен он сам абсолютно, и раздавлены все, кто его любил и любит».
По словам Быкова, несмотря на случившееся, он не станет отворачиваться от своего товарища:
«Я горжусь тем, что я работал с Ефремовым. Ефремов — до того, как это случилось — был одним из самых любимых и известных актеров страны и одним из самых достойных ее актеров».
Писатель напомнил, что сейчас Ефремова осуждают все вокруг. Однако сам он наказывает себя сильнее, чем кто бы то ни было:
«Я знаю, что сейчас он казнит себя так, как никакая улюлюкающая толпа казнить его не сможет».
Автор призвал людей быть снисходительней и дождаться результатов психиатрической экспертизы актера.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том что Боня заявила о "спасении души" Ефремова после смертельного ДТП.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Дмитрий Быков , Сергей Захаров , Эхо Москвы
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