Самойлова в бикини показала фигуру после карантина 

Оксана Самойлова опубликовала фото в откровенном бикини и рассказала, как изменилась ее фигура после карантина.

По словам модели, долгие годы она мечтала поправиться, и лишь в период самоизоляции ей удалось это сделать.

После родов, которые были четыре месяца назад, Самойлова весила 61 килограмм. Ей хотелось остаться в этом весе, но вскоре стрелки на весах показали 55 килограмм. Однако за время карантина модели все-таки удалось прийти к желаемому весу (орфография и пунктуация авторы сохранены — прим.ред.):

«Я наела обратно 6 кг. Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть. Но что бы мне держать такой вес, нужно есть за троих и прирасти к дивану, чем я и занималась последнее время. Был даже моментик, когда я немного перестаралась и была 63 кг».

@samoylovaoxana