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Самойлова в бикини показала фигуру после карантина 

Мира Маркина 58 минут назад
Самойлова в бикини показала фигуру после карантина
Фото: @samoylovaoxana
Оксана Самойлова опубликовала фото в откровенном бикини и рассказала, как изменилась ее фигура после карантина.
По словам модели, долгие годы она мечтала поправиться, и лишь в период самоизоляции ей удалось это сделать.
После родов, которые были четыре месяца назад, Самойлова весила 61 килограмм. Ей хотелось остаться в этом весе, но вскоре стрелки на весах показали 55 килограмм. Однако за время карантина модели все-таки удалось прийти к желаемому весу (орфография и пунктуация авторы сохранены — прим.ред.):
«Я наела обратно 6 кг. Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть. Но что бы мне держать такой вес, нужно есть за троих и прирасти к дивану, чем я и занималась последнее время. Был даже моментик, когда я немного перестаралась и была 63 кг».
@samoylovaoxana
@samoylovaoxana
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что суд не смог развести Джигана и Оксану Самойлову.
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