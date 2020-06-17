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«Падшая душа»: Оганезов нелестно высказался о Боне 

Мира Маркина 2 часа назад
«Неуклюжая, плохо одетая и прыщавая девушка»
Фото: @victoriabonya
Левон Оганезов назвал Викторию Боню "падшей" после того, как звезда заявила, что россияне, получающие МРОТ, -"алкоголики".
В беседе с телеканалом РЕН ТВ Пианист вспомнил тот день, когда Боня впервые появилась на телепроекте "Дом-2":
«Значит, что касается этой девушки со странной фамилией <…> Я помню, как она приехала показаться на «Дом-2». Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка. Видимо, у нее была цель пробиться. Выросла она в нищете. Отсюда злость на свое собственное детство».
Музыкант отметил, что в России хорошая молодежь, и людям не стоит обижаться на Боню, потому что она "падшая душа".
Оганезов раскритиковал телеведущую после ее слов о том, что МРОТ в России получают только "алкоголики и нищеброды". По мнению экс-участницы "Дома-2" государство должно было оказывать помощь предпринимателям, чей бизнес за время пандемии COVID-19 крайне пострадал.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня оскорбила россиян.
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Звёзды , Левон Оганезов , Виктория Боня , РЕН ТВ
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