«Неуклюжая, плохо одетая и прыщавая девушка»

В беседе с телеканалом РЕН ТВ Пианист вспомнил тот день, когда Боня впервые появилась на телепроекте "Дом-2":

«Значит, что касается этой девушки со странной фамилией <…> Я помню, как она приехала показаться на «Дом-2». Это была неуклюжая, плохо одетая, непричесанная, неопрятная и довольно прыщавая девушка. Видимо, у нее была цель пробиться. Выросла она в нищете. Отсюда злость на свое собственное детство».

Музыкант отметил, что в России хорошая молодежь, и людям не стоит обижаться на Боню, потому что она "падшая душа".

Оганезов раскритиковал телеведущую после ее слов о том, что МРОТ в России получают только "алкоголики и нищеброды". По мнению экс-участницы "Дома-2" государство должно было оказывать помощь предпринимателям, чей бизнес за время пандемии COVID-19 крайне пострадал.