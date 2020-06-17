Как с годами изменились российские звезды 

Видео рассказывает, как изменились с возрастом российские знаменитости. Одни люди с годами теряют привлекательность, а другие не только сохраняют красоту, но и начинают выглядеть лучше. В этом легко убедиться, взглянув на ранние снимки некоторых российских звёзд. Смотрите ролик и узнайте, какими были в молодости Андрей Малахов и Екатерина Стриженова, Валдис Пельш и Лолита Милявская, Константин Хабенский и Анастасия Волочкова.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Валерия высказалась о «покупке» Пригожиным особняка на Рублёвке.