Выяснилось, как дочь Началовой проведет летние каникулы 

PR-директор и близкая подруга Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, как проведет летние каникулы дочь певицы Вера.

По словам Исаевой, все лето 13-летняя дочка звезды, ушедшей из жизни в 2019 году, проведет в Воронежской области вместе с бабушкой и дедушкой. Анна подчеркнула, что Вера решила отказаться от соцсетей и посвятить свободное время саморазвитию:

"У девочки нет реальной регистрации ни в одной соцсети, кроме закрытой странички в Instagram, которую она на лето отключила, сказав мне, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой я увидела «Гарри Поттера» в оригинале и жизнеописание Станиславского",

— сообщила Исаева в своем Instagram.