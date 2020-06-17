Выяснилось, как дочь Началовой проведет летние каникулы 

PR-директор и близкая подруга Юлии Началовой Анна Исаева рассказала, как проведет летние каникулы дочь певицы Вера.
По словам Исаевой, все лето 13-летняя дочка звезды, ушедшей из жизни в 2019 году, проведет в Воронежской области вместе с бабушкой и дедушкой. Анна подчеркнула, что Вера решила отказаться от соцсетей и посвятить свободное время саморазвитию:
"У девочки нет реальной регистрации ни в одной соцсети, кроме закрытой странички в Instagram, которую она на лето отключила, сказав мне, что собирается дышать воздухом, наслаждаться природой, чтением книг на английском и русском языках. Среди книг, которые она взяла с собой я увидела «Гарри Поттера» в оригинале и жизнеописание Станиславского",
— сообщила Исаева в своем Instagram.
Помимо этого, Вера часто видится со своим отцом, футболистом Евгением Алдониным, а также хорошо общается с братом и сестрой. Наследница Началовой увлекается пением и нередко участвует в международных конкурсах.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что подруга Началовой рассказала о встрече звезды с гадалкой.