Олег Газманов рассказал, как однажды после концерта группа секс-работниц решила его отблагодарить. Девушки сообщили, что им очень нравится песня "Путана" и предложили бесплатно обслужить весь музыкальный коллектив. Газманов вспомнил эту историю в эфире передачи "Музыкалити" с Максимом Галкиным и рэпером Ганвестом.
«Стоит человек пять-шесть путан, таких откровенных телок. Подходят: "Олег, как же ты про нас спел. Не лгал, ничего. Вот все нас, значит, это, а ты…" И такой букет гигантский. "Мы готовы всю группу бесплатно обслужить". И дают мне такой букет»,
— вспомнил певец.
«Я знаю, какой будет заголовок после выпуска этой программы: "Путаны наградили Газманова букетом"»,
— пошутил Галкин.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Криворотов высказался о сомнительной репутации своей избранницы Барбары Пино.